В Германии намекнули, что поддерживать Украину военным путем придется десятилетиями

Союзники, в частности Германия, решительно настроены оказывать военную поддержку Украине до конца этого десятилетия и дальше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Stuttgarter Nachrichten" сделал глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Генерал-майор признал, что в первые месяцы полномасштабного вторжения российских войск в Украину действительно шла речь о том, что Киев нуждается в кратковременной поддержке. Но теперь же все более очевидно, что поддержка должна быть длительной и союзники Украины к этому готовы.

По словам Фрейдинга, между Киевом и ключевыми союзниками в этой войне идет постоянный диалог о том, как в будущем должны выглядеть Силы обороны.

"Понятно одно: военная поддержка Украины — это задача до конца десятилетия и далее. В нашем бюджетном планировании уже заложены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости", — высказался Кристиан Фрейдинг.

Он подчеркнул, Украине нужна очень большая поддержка, чтобы эта страна сумела стать крепким государством, которое способно дать отпор любой агрессии.

Фрейдинг также считает, что цивилизованно миру вместе с Украиной нужно продолжать показывать, что Россия не сумеет достичь своей цели в этой войне и Украина продержится дольше, чем РФ.

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