В Германии намекнули, что поддерживать Украину военным путем придется десятилетиями

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Кравцев Сергей
Союзники, в частности Германия, решительно настроены оказывать военную поддержку Украине до конца этого десятилетия и дальше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Stuttgarter Nachrichten" сделал глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Генерал-майор признал, что в первые месяцы полномасштабного вторжения российских войск в Украину действительно шла речь о том, что Киев нуждается в кратковременной поддержке. Но теперь же все более очевидно, что поддержка должна быть длительной и союзники Украины к этому готовы.
По словам Фрейдинга, между Киевом и ключевыми союзниками в этой войне идет постоянный диалог о том, как в будущем должны выглядеть Силы обороны.
Он подчеркнул, Украине нужна очень большая поддержка, чтобы эта страна сумела стать крепким государством, которое способно дать отпор любой агрессии.
Фрейдинг также считает, что цивилизованно миру вместе с Украиной нужно продолжать показывать, что Россия не сумеет достичь своей цели в этой войне и Украина продержится дольше, чем РФ.
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