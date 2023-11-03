Воевать придется всем: Данилов рассказал, к чему готовиться

В последнее время в сети много информации о том, что в Украине неизбежно усиление мобилизации, потому как война затягивается. Следовательно, морально нужно быть готовым каждому рано или поздно, но отправиться на фронт. Тезис "воевать придется всем" не возник просто так. Ведь украинцам выпало жить в непростое время, когда, имея такого соседа постоянно нужно думать про оборону, ведь неизвестно, что может быть завтра. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "LIGA.net" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Также секретарь СНБО высказался относительно возраста тех, кого призывают сегодня в армию для защиты Родины.

По словам Данилова, неправильно воспринимать войну только лишь через призму окопов и первой линии. Это представление о прошлом. Сегодня ключевую роль в войне играют современные средства поражения, а также помощь западных партнеров. Если всего этого не будет, то не будет играть никакой роли, какое количество военных сегодня на передке противостоят врагу.

"Поэтому мы получаем ATACMS, SCALP и т.д., которые в современной войне намного эффективнее. Когда вы пользуетесь современным оружием – возраст не имеет значения. Представление, что в ВСУ все должны быть молодыми – немножко искривленное", – рассказал Данилов.

Он напомнил, что уже довольно продолжительное время ожидает подписи президента законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Но президент до сих пор его не подписал. При том, что в Генштабе требуют увеличения количества людей для отправки на войну. Этот вопрос очень чувствительный.

Читайте также на портале "Комментарии" — один из посылов, который сделал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для "The Economist" касался того, что Украина должна решиться на тот шаг, чтобы расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Какой намек Залужный сделал о мобилизации? Будут ли изменения в мобилизации после слов Залужного? Портал "Комментарии" разобрался в вопросе, изучив мнения экспертов.



