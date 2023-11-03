Будут ли изменения в мобилизации после слов Залужного: к чему готовиться

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Кравцев Сергей
Один из посылов, который сделал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для "The Economist" касался того, что Украина должна решиться на тот шаг, чтобы расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Какой намек Залужный сделал о мобилизации? Будут ли изменения в мобилизации после слов Залужного? Портал "Комментарии" разобрался в вопросе, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что он разделяет мнение главкома относительно того, что в украинское законодательство нужно вносить много изменений, чтобы расширить перечень тех лиц, кого можно мобилизовать.
Он отметил, есть также много вопросов относительного призывного возраста. На сегодняшний день, если человек не служил в армии и ему еще нет 27 лет, то он не может быть призван. Но уже был принят закон в Верховной Раде, который до 25 лет снижал нижнюю планку призывного возраста. Пока что президент этот закон не подписал.
Политолог Владимир Фесенко в интервью "Апострофу" называет усиление мобилизации – одним из сигналов украинцам от Валерия Залужного. Главнокомандующий четко дал понять, что без расширения мобилизации продолжать войну будет проблематично.
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