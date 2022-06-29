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В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Донецком направлении

Защитники Украины обезвредили вражеские ДРГ

сегодня, 18:51
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ. 

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Донецком направлении

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб, на Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Производил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

"Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы." — сообщает Генштаб. 

Однако, наши воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ отошли. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что НАТО будет готовиться к войне с РФ: о чем говорят громкие решения Альянса – какой теперь курс. Анонс Столтенберга сбылся — НАТО принял действительно исторические решения. 

Читайте также о том, что за последние 8 дней уже третья авиакатастрофа: в Якутии разбился вертолет Ми-8 — подробности. Борт занимался тушением лесных пожаров в тайге. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что масштабный обмен: из плена освобождены защитники из Азовстали и других подразделений. Из плена освобождены тяжелораненые защитники из Азовстали и других подразделений. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Британии сняли интригу, рассказав, когда состоятся переговоры Украины и России. Лондон по-прежнему против "ложного мира" с Россией. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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