В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Донецком направлении

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб, на Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Производил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

"Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы." — сообщает Генштаб.

Однако, наши воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ отошли.

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