logo

BTC/USD

20126.95

ETH/USD

1116.03

LTC/USD

53.00

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Масштабный обмен: из плена освобождены защитники из Азовстали и других подразделений
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабный обмен: из плена освобождены защитники из Азовстали и других подразделений

сегодня, 17:43
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

29 июня удалось освободить из плена военных, защищавших Мариуполь и Азовсталь и оттуда попавших в плен россиян. Речь идет о 95 защитниках. Об этом пишут на странице Главного управления разведки.

Масштабный обмен: из плена освобождены защитники из Азовстали и других подразделений

фото из фейсбука

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отчитался о масштабном обмене пленными и освобождении из плена 144 защитников Украины. Среди них: 95 военных из "Азовстали" 43 военнослужащих полка "Азов".

Среди вернувшихся из плена: 59 бойцов Национальной гвардии; 30 моряков ВМС; 28 военных Вооруженных сил Украины; 17 пограничников; 9 военных Территориальной обороны; один работник Национальной полиции. Это 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава от 19 до 65 лет.

Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!