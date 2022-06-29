Масштабный обмен: из плена освобождены защитники из Азовстали и других подразделений

29 июня удалось освободить из плена военных, защищавших Мариуполь и Азовсталь и оттуда попавших в плен россиян. Речь идет о 95 защитниках. Об этом пишут на странице Главного управления разведки.

фото из фейсбука

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отчитался о масштабном обмене пленными и освобождении из плена 144 защитников Украины. Среди них: 95 военных из "Азовстали" 43 военнослужащих полка "Азов".

Среди вернувшихся из плена: 59 бойцов Национальной гвардии; 30 моряков ВМС; 28 военных Вооруженных сил Украины; 17 пограничников; 9 военных Территориальной обороны; один работник Национальной полиции. Это 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава от 19 до 65 лет.

Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

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