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Это фото должно быть везде: омбудсмен показал погибшего ребенка под завалами (Фото)

В Очакове погиб малолетний ребенок под завалами

сегодня, 14:05
Автор:

Козлова Альбіна
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28 июня утром враг обстрелял ракетами Очаков и Николаев. В результате обстрела погибла шестилетняя девочка, трое детей получили осколочные ранения и были госпитализированы в больницу.

Это фото должно быть везде: омбудсмен показал погибшего ребенка под завалами (Фото)

Ракетный удар, фото ГСЧС

"Эта 6-летняя девочка мирно спала, когда утром решисты обстреляли Очаков… Ее тело нашли под завалами. Это фото должно быть везде. путин и рашисты должны ответить за каждую смерть невинного ребенка", — написал Уполномоченный по вопросам соблюдения прав ребенка и семьи Николай Кулеба.

Это фото должно быть везде: омбудсмен показал погибшего ребенка под завалами (Фото) - фото 2

Трое детей из этих обстрелянных городов в возрасте от 0 до 16 лет находятся в больнице. Трехмесячный мальчик впал в кому, врачи борются за его жизнь.

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 29 июня в Украине в результате обстрелов, в результате убийств, совершенных оккупантами в областях, где была возможность получить данные о погибших, погиб 341 ребенок, ранены 627 детей.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении.

Утром 29 июня враг Николаев снова обстрелял ракетами – одна попала в пятиэтажку. Из-под завалов извлекли тела четырех человек. В течение суток Россия выпускала ракеты по Одессе, Днепру. В Днепре попали в гражданские объекты — погибли двое, шестеро ранены — 5 взрослых, 1 ребенок. Поиски и разборы завалов продолжаются.

Как писал портал, на утро в Кременчуге продолжают разбирать завалы на месте взрыва и пожара в ТРЦ Амстор. Спасатели изымают части обгоревших тел.

Спикер ГСЧС Александр Хорунжий подчеркнул, что мы живем в такое время, когда пренебрежение сигналами тревоги стоит жизни. Раздался такой сигнал – все сразу должны покинуть здание и пройти до ближайшего укрытия.



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Источник: https://www.facebook.com/saved/?cref=28
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