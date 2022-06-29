Это фото должно быть везде: омбудсмен показал погибшего ребенка под завалами (Фото)

Трое детей из этих обстрелянных городов в возрасте от 0 до 16 лет находятся в больнице. Трехмесячный мальчик впал в кому, врачи борются за его жизнь.

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 29 июня в Украине в результате обстрелов, в результате убийств, совершенных оккупантами в областях, где была возможность получить данные о погибших, погиб 341 ребенок, ранены 627 детей.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении.

Утром 29 июня враг Николаев снова обстрелял ракетами – одна попала в пятиэтажку. Из-под завалов извлекли тела четырех человек. В течение суток Россия выпускала ракеты по Одессе, Днепру. В Днепре попали в гражданские объекты — погибли двое, шестеро ранены — 5 взрослых, 1 ребенок. Поиски и разборы завалов продолжаются.

Как писал портал, на утро в Кременчуге продолжают разбирать завалы на месте взрыва и пожара в ТРЦ Амстор. Спасатели изымают части обгоревших тел.

Спикер ГСЧС Александр Хорунжий подчеркнул, что мы живем в такое время, когда пренебрежение сигналами тревоги стоит жизни. Раздался такой сигнал – все сразу должны покинуть здание и пройти до ближайшего укрытия.