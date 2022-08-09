В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Бахмутском направлении: подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Бахмутском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как информирует Генштаб, на Бахмутском направлении оккупанты задействовали для огневого поражения артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледарь, Зайцево, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорск. И авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

"Враг пошел на штурм в районе Спорного подразделениями попал под кинжальный огонь наших воинов и хаотично отступил. Также оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледар. После огневого поражения от наших защитников захватчики быстро изменили свои планы и сбежали. Потери врага уточняются. Также противник пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут. Успеха не имел, отошел", — Генштаб ВСУ.

Также стало известно, что с целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцева, успеха не имел, с потерями отошел.

Противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что как остановить ядерный шантаж Путина – почему Кремль пошел на такое безумие. Потеряв возможность военным путем оккупировать желаемые территории Украины, Кремль начал шантажировать Украину и весь Запад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что "Нафтогазу" снова отказали в отсрочке выплат: чем это грозит Украине – будем ли мы с газом. С владельцами облигаций "Нафтогаза" вели переговоры правительство, Минфин и "Нафтогаз". Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что почему за активами в Украине не стоит очередь из инвесторов – что уже сейчас ценится на вес золота. Единственное, что уже сейчас заинтересовало инвесторов в Украине – это редкоземельные активы. Читайте об этом на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что Минфин готовит новый налог: на что его введут – в этом решении больше пользы или абсурдности. В НБУ заявили, что поддерживают идею Минфина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!