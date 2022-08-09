logo

BTC/USD

23108.64

ETH/USD

1688.69

LTC/USD

58.90

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Бахмутском направлении: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Бахмутском направлении: подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:58
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Бахмутском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Бахмутском направлении: подробности

ВСУ

Как информирует Генштаб, на Бахмутском направлении оккупанты задействовали для огневого поражения артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледарь, Зайцево, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорск. И авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

"Враг пошел на штурм в районе Спорного подразделениями попал под кинжальный огонь наших воинов и хаотично отступил. Также оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледар. После огневого поражения от наших защитников захватчики быстро изменили свои планы и сбежали. Потери врага уточняются. Также противник пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут. Успеха не имел, отошел", — Генштаб ВСУ. 

Также стало известно, что с целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцева, успеха не имел, с потерями отошел.

Противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что как остановить ядерный шантаж Путина – почему Кремль пошел на такое безумие. Потеряв возможность военным путем оккупировать желаемые территории Украины, Кремль начал шантажировать Украину и весь Запад. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что "Нафтогазу" снова отказали в отсрочке выплат: чем это грозит Украине – будем ли мы с газом. С владельцами облигаций "Нафтогаза" вели переговоры правительство, Минфин и "Нафтогаз". Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что почему за активами в Украине не стоит очередь из инвесторов – что уже сейчас ценится на вес золота. Единственное, что уже сейчас заинтересовало инвесторов в Украине – это редкоземельные активы. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Минфин готовит новый налог: на что его введут – в этом решении больше пользы или абсурдности. В НБУ заявили, что поддерживают идею Минфина. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!