В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Славянском направлении

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском направлении по состоянию на вечер 5 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб ВСУ, на Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

"Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долина и Адамовка.", — сообщает Генеральный штаб.

Кроме того, армия оккупантов вела штурмовые действия в районе населённого пункта Краснополье. Однако, украинские воины отбили атаку.

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