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В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Славянском направлении

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение

сегодня, 18:36
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском направлении по состоянию на вечер 5 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Славянском направлении

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб ВСУ,  на Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

"Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долина и Адамовка.", — сообщает Генеральный штаб.

Кроме того, армия оккупантов вела штурмовые действия в районе населённого пункта Краснополье. Однако, украинские воины отбили атаку. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что жизнь в Венгрии: украинка рассказала, какие преимущества получают беженцы и какие есть минусы. Как в Будапеште украинским беженцам найти работу, устроить ребенка и сколько нужно денег. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что на юге Украины вертолеты ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов: подробности. ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что законопроект Новичкова-Кузнецова: как Путин возрождает Российскую империю. Во время своего выступления перед вторжением в Украину, Путин отсылался к идее восстановления Российской империи в границах до 1917 года. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что войны в Украине могло и не быть: что значит заявление Трампа – стоит ли ему доверять. В США разгорается политическая борьба, где тема войны в Украине тоже играет весомую роль. Подробно об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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