Жизнь в Венгрии: украинка рассказала, какие преимущества получают беженцы и какие есть минусы

В стране идет полномасштабная война более 130 дней. Некоторые уже возвращаются из временных домов, из-за границы домой, в деоккупированные города и села, а другие наоборот продолжают эвакуироваться с прифронтовых территорий или приграничных регионов. Наши граждане уехали в разные страны, и даже на другие континенты, убегая от войны. Мы рассказываем истории украинцев, что были вынуждены покинуть свои дома.

Венгрия, фото Анастасии Бродюк

Как относятся к украинцам в Венгрии и можно ли там найти работу и устроить жизнь, рассказала Анастасия Бродюк. Женщина с ребенком приехала в Будапешт из Кировоградской области еще до начала полномасштабной войны – в гости к мужу и осталась.



– Как венгры помогают украинским беженцам? Есть ли гуманитарные штабы, центры, где выдают продукты, вещи в Будапеште?

С началом войны в Украине в Будапеште были созданы пункты помощи на железнодорожных вокзалах. Основным таким вокзалом стал Keleti, куда прибывало большинство беженцев из Украины. Прибывших людей кормили, предоставляли одежду, коляски для детей или инвалидов, медицинскую помощь, помогали с транспортом или найти жилье, предоставлялись бесплатные сим-карты и прочее.

Теперь с уменьшением волны беженцев на вокзалах время от времени вы можете возле касс найти переводчика, который может направить или помочь взять вам бесплатный или с существенной скидкой билет, при наличии украинского документа. С началом военных действий в Будапеште был создан волонтерский центр по адресу Hajos 1, где прибывшие люди могли получить помощь любого характера, а также желающие помочь приносили туда гуманитарную помощь. Также был создан список заведений бесплатного питания украинцев.

- Сейчас для украинцев есть какие-то скидки, льготы в Венгрии?

На сегодняшний день, будучи в Венгрии, украинцам можно пользоваться такими привилегиями, как:



— бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев (сейчас продлен до 30 августа);



– взять в железнодорожной кассе "билет Солидарности" – он дает право бесплатно передвигаться по стране.



Также была создана бесплатная юридическая консультация по любому вопросу (специально для украинцев). Для получения статуса о необходимости во временной защите нужно обратиться в определенный миграционный отдел, где работают с украинцами. В Будапеште это отдел по адресу Harmat út 131.



Временная защита дает:



— разрешение на проживание в стране;



— получение социальной помощи/трудоустройства;



– обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);



— Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на тех правах, что и граждане страны;



— бесплатное медицинское обслуживание;



— возможность получить статус беженца в будущем.



– На сколько отличается жизнь в Будапеште от жизни в Украине? Дорогие ли там продукты, есть ли возможность арендовать жилье?

Будапешт – это очень красивый город с множеством прекрасных достопримечательностей и памятников истории страны. Архитектура города не может не привлекать, но главное открытие для меня это относительное спокойствие в городе. Как для столицы в городе не такой насыщенный поток людей, машин, суета, как, например, в Киеве. Здесь почти никогда не бывает, чтобы зайдя в метро, ты не нашел себе свободного места присесть.

Я считаю, что жизнь в Будапеште не намного дороже, чем, например, в Киеве. Цена на продуктовую корзину такая же как в Украине. Можно выделить более дорогие продукты, это яйца, хлеб и большинство овощей. И наоборот, например, сыр или молоко могут быть дешевле, чем в Украине.





Венгерские города, фото Анастасии Бродюк



Жилье тоже не очень дорого. Среднестатистическая квартира с мебелью в Будапеште будет стоить 300-350 евро за месяц независимо от района, будь то центр или удаленная часть. Самые частые и стандартные требования арендодателей – это оплата за 2 месяца, годовой договор на аренду и без детей. Итак, в случае если вы не удовлетворяете эти пункты придется столкнуться с нелегким испытаниями, чтобы найти подходящее жилье.

Когда вы оформили договор аренды, то получаете временную прописку. Тогда детей охотно примут в ближайший по вашей прописке детский сад или школу.

- Что вам известно о детсадах, как там воспитатели относятся к украинским детям?



Пообщавшись со знакомыми украинцами, чьи детки пошли здесь в садик, могу сказать, что они очень довольны, как здесь относятся к детям, как их развивают, да и самим детям на прям очень нравится туда ходить. Детские садики в Венгрии – это счастливое детство. Они действительно занимают особое место в жизни местных детей и их родителей.

Также большим минусом для людей, семей, прибывающих на жительство в Венгрии, является сверхсложный язык. У меня есть две знакомые семьи, которые из-за первых попыток знакомства с венгерским языком решили покинуть эту страну и поехать обустраиваться где-то дальше. Так, чтобы научиться свободно говорить простым, бытово-разговорным языком нужно потратить как минимум 1,5-2 года на добросовестное обучение. Но есть хорошая новость, если у вас есть дети до 6-8 лет. Попадая в венгерскоязычную окружающую среду (сад, школу) через 6 месяцев они уже разговаривают и становятся переводчиками для собственных родителей.



– Есть ли возможности трудоустройства для украинских беженцев в Венгрии?



На счет трудоустройства, я считаю, что здесь легко устроиться на работу, ведь самая популярная работа для украинцев – это склады или заводы. Туда можно легко устроиться, например, через объявления посредников в фейсбуке. Если вам до 45–50 лет. Минимальная зарплата на заводах 600 евро за 8 часов работы. Плюс привилегии, например, дополнительные средства на питание, бесплатное посещение бассейна и т.д. Или, например, когда завод помогает вам с оплатой вашей аренды жилья или предоставляет бесплатно койко-место в общежитии/гостинице/квартире. Для пожилых в Венгрии есть заводы, где физические нагрузки минимальны, поэтому и заработная плата может быть несколько ниже.

Как писал портал, фармацевт Мария Прохницкая из Львовской области переехала в Германию с детьми. женщина рассказала о сложном решении и путешествии в другую страну.

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