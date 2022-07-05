На юге Украины вертолеты ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов: подробности

В Оперативном командовании "Юг" рассказали об оперативной обстановке на юге нашей страны по состоянию на 14:00 5 июля. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как информирует ОК "Юг", в операционной зоне продолжается ведение боевых действий на линии столкновения, враг обустраивает рубежи обороны, подтягивает резервы.

"Ночью в районе Лозового, на Херсонщине, отражена контратака усиленного взвода противника. Их отчаянная попытка успеха не имела. Утратив БТР-82, 2 убитыми и 5 ранеными, враг ретировался", — ОК "Юг".

В тоже время парой наших вертолетов нанесен авиационный удар по скоплению противника северо-западнее Правдиного.

"Результатом работы ракетно-артиллерийских подразделений стало уничтожение состава горюче-смазочных материалов врага на Херсонщине", — ОК "Юг".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что стало известно имя помощника нардепа, который "сливал" данные оккупантам (фото). Помощник нардепа работал на ФСБ и сливал разведданные.

Читайте также о том, что украинцы разгромно ударили по скоплениям россиян и вражеской техники на юге (видео). Ликвидированы минимум 30 оккупантов.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что теперь без союзников и былого влияния: с чем столкнулась РФ – почему Путина все сторонятся. Россию начинают сторониться даже те страны, которые были лояльны к Кремлю до полномасштабного вторжения в Украину.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Лукашенко предал Путина: белорусский диктатор обратился к Байдену. Белорусский диктатор пожелал гражданам США крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!