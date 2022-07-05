Стало известно имя помощника нардепа, который "сливал" данные оккупантам (фото)

Помощник-консультант одного из народных избранников оказался завербованным российским агентом и подозревается в государственной измене. По данным СБУ, он систематически передавал важные данные спецслужбам РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальном портале СБУ.

СБУ. Фото: из открытых источников

Украинские спецслужбы провели успешную спецоперацию в столице Украины, где и был задержан фигурант расследования. В СБУ установили, что помощника нардепа завербовал кадровый российский офицер ФСБ Юрий Водолазкий. В итоге помощник нардепа "сливал" российским кураторам разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитической обстановке, рассказывал подробно о том, какие меры проводятся по укреплению границы с РФ, подробно рассказывал о том, как протекает АТО/ООС на востоке Украины.

За такие "сливы" враг платил предателю в долларах. Ежемесячно предатель получал от 1,5 до 4 тысяч долларов. Причем сумма, которую получал помощник нардепа постоянно возрастала, тем самым мотивация предателя также возрастала.

По той информации, которая стала известна сайту "Обозреватель", завербованным предателем оказался Игорь Гармашов, помощник народного депутата от правящей партии "Слуги народа" Юрия Здебского. Пикантность ситуации состоит в том, что мажоритарщик из Харькова, ветеран военной службы Юрий Здебский есть членом важного во время войны Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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