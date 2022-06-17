В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Северодонецком направлении

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Северодонецком направлении по состоянию на вечер 17 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказали в Генштабе, армия оккупантов на Северодонецком направлении продолжает огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник нанес авиаудары по позициям украинских подразделений неподалеку от Сиротино и Боровского.

"Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.", — сообщает Генштаб ВСУ.

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