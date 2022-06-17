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В ОП раскрыли детали: чем вызван внезапный визит Джонсона в Киев

Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом

сегодня, 18:23 comments1389
Автор:

Кравцев Сергей
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Сразу после визита в Украину лидеров Евросоюза Макрона, Шольца, Драги, а также президента Румынии Клауса Йоханниса сегодня с необъявленным визитом в Киев пожаловал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как передает портал "Комментарии", об этом визите ранее не сообщалось. О приезде Джонсона в Украину сначала сообщил канал "Sky News", а попозже подтвердил эту информацию и сам президент Владимир Зеленский.                           

В ОП раскрыли детали: чем вызван внезапный визит Джонсона в Киев

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: Офис президента

Президент у себя в Телеграмм отметил, что визит Джонсона ещё раз подтверждает, что поддержка Великобритании тверда и решительна, и поэтому он очень рад видеть большого друга Украины Бориса Джонсона в Украине. Сам президент не стал сообщать о том, чем вызван внезапный визит премьер-министра Великобритании, но позже глава Офиса президента Андрей Ермак в Телеграмм сообщил о том, что в Джонсон прилетел в Киев для того, чтобы обсудить очень важные вопросы, в частности, вопрос поставок Украине тяжёлого оружия и систем ПВО, также важным был вопрос поддержки экономики Украины и увеличения санкций против России. Отдельно стороны обсудили гарантии безопасности для Украины.                                                                               

Позже опять-таки президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у него с Борисом Джонсоном один взгляд относительно того, как дальше двигаться Украине, чтобы победить в войне за независимость.

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Источник: https://t.me/ermaka2022/756
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