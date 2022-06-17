В Днепре украли более 13 тонн гумпомощи, предназначавшейся для ВСУ и жертв российской агрессии (ВИДЕО)

Полиция. Фото: Pixabay

Полицейские задержали участников преступной группировки, которые украли гуманитарную помощь на 1 миллион 350 тысяч гривен. Об этом сообщается на официальной странице полиции Днепропетровской области в социальной сети Facebook.

Как стало известно, в городе Днепр двое местных жителей были задержаны при попытке продать гуманитарную помощь, предназначенную для военных и жертв российской агрессии.

"16 июня прошли обыски, в ходе которых по месту проживания фигурантов, грузовому и легковому автомобилям, а также в складском помещении в г. Каменское, были обнаружены консервы и пищевые продукты общим весом более 13 тонн, предназначенные для оказания гуманитарной помощи.", — cообщили в полиции.

В настоящий момент по данному факту открыто уголовное производство. Назначены дополнительные обыски, производится сбор доказательств и устанавливаются все причастные к преступлению лица.

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