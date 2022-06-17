В Минкультуры отреагировали на заявление о Евровидении

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина не согласна с заявлением Европейского языкового союза о том, что Евровидение-2023 в Украине нельзя провести. В сообщении он отметил, что не было никаких обсуждений по поводу того, позволяет ли ситуация с безопасностью планировать проведение песенного конкурса в Украине в следующем году.

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Поэтому Украина требует проведения переговоров и обсуждения этого вопроса для достижения консенсуса, удовлетворяющего все стороны. Поскольку украинская группа одержала победу и набрала наибольшее количество баллов во время Евровидения в 2022 году, то конкурс должен пройти в нашей стране. По состоянию на 17 июня Украина выполнила условия и требования, касающиеся организационных вопросов. В частности, Европейскому языковому союзу был направлен заполненный опросник о проведении Евровидения в Украине.

В документах украинская команда подробно ответила на вопросы обеспечения безопасности проведения международного песенного конкурса, нюансов организации. Министерство культуры предложило на выбор несколько мест проведения мероприятия.

"Проведение Евровидения – 2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено для Европейского языкового союза. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения – 2023 в Украине", — подчеркнул министр.

Напомним, что 17 июня организаторы заявили, что конкурс в Украине не будет проходить и предложили выбрать другое государство как место проведения Евровидения, как пример, Великобританию.

Как писал портал, Еврокомиссия рекомендовала статус кандидата для Украины и выдвинула ряд требований.



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