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В Генштабе рассказали о вознаграждении военным: кому доплачивают 30 тысяч

Из-за обсуждения возвращения дополнительного денежного вознаграждения в 30 тысяч гривен

сегодня, 14:32
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Автор:

Константин Куликов

Из-за обсуждения в обществе решения парламента вернуть дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере 30 тысяч гривен, в Генштабе рассказали, кто именно получает эту надбавку, а также о жалованьи в армии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генштаба.

В Генштабе рассказали о вознаграждении военным: кому доплачивают 30 тысяч

30 тисяч додаткового грошового забезпечення платять учасникам боїв

"100 тысяч гривен в месяц по-прежнему сохранены защитникам, которые воюют непосредственно на переднем крае, — говорят в Генштабе. — 30 тысяч выплачивается военным, выполняющим задачи в районах боевых действий, но не принимающих непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также находящимся на боевом дежурстве и участвующим в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задачи".


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Если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются. Вместе с тем, с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного довольствия был повышен до 20100 гривен.

"Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивирован, — подчеркивают в Генеральном штабе ВСУ. — Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка, или Авдеевка. Каждый день обороны Украины – дается нам очень высокой ценой. Ценой жизни и здоровья наших защитников".

Между тем, в Минобороны удивили — контрнаступление уже началось.

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