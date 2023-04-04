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В Генштабе рассказали о ситуации в Бахмуте

Она остается сложной

сегодня, 10:03
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Автор:

Константин Куликов

На Бахмутском направлении враг пытается "взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать". Об этом сообщают "Комментарии", цитируя утреннюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе рассказали о ситуации в Бахмуте

Бахмут - це Україна

"Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили 32 атаки противника на указанном участке фронта", — отмечают украинские военные.


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По данным Генштаба, от вражеских обстрелов на этом участке фронта пострадали населенные пункты, находящиеся в районе боевого столкновения, среди них: Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

Напомним, что накануне основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о "юридическом" взятии Бахмута, в Офисе президента Украины это опровергли и назвали фейком.

Между тем, в США сделал тревожное заявление о перспективах ООН. Сегодня ООН не выполняет те функции, которые возлагались на организацию перед ее созданием. Во многом это происходит из-за того, что постоянными членами Совбеза ООН являются Китай и Россия, которые пренебрегают международным правом. Такое мнение высказал экс-госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Киев.

"Мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам как к собственности... Мы видим это снова и снова", — заявил Помпео.

Он добавил, что членство Китая и России в Совбезе ООН является пережитком прошлого, обе эти страны пренебрегают международным правом.



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