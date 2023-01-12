В Генштабе рассказали, какие планы у россиян, если удастся оккупировать весь Донбасс

Ближайшие месяцы российские войска активнее начнут штурм позиций ВСУ в Донецкой области. Россияне будут пытаться захватить всю территорию Донецкой области, а после этого пробовать захватить ту часть Запорожской области, которую сегодня контролирует Украина. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общения с журналистами замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области", – заявил Громов.

В ВСУ также считают, что оккупанты и в дальнейшем будут наносить ракетно-авиационные удары по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Громов добавил, что для реализации своих планов по захвату Украины Россия анонсировала масштабные мероприятия по реформированию вооруженных сил – в частности увеличение общей численности до 1,5 миллиона человек и формирование не менее 20 новых дивизий.

В Генштабе подчеркивают, что эти действия российского руководства показывают, что путинский режим намерен вести войну против Украины очень долго и не намерен отступать от своих первоначальных целей по оккупации всей территории Украины.

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