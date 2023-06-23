В Генштабе ответили – задействованы ли в контрнаступлении основные военные силы

Генштаб еще не задействовал в контрнаступлении и освобождении территорий свои основные военные силы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Guardian" заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Командующий отметил, оккупанты могли предугадать места, где украинские защитники могут нанести самый мощный удар. Однако Сырский заявил, что Украина не задействовала основные силы в контрнаступлении.

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"Все еще впереди", – заинтриговал он.

Александр Сырский добавил, что все ожидают скорых результатов от контрнаступления. Однако необходимо быть готовым к тому, что это займет некоторое время.

"Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий. Наши главные силы еще не вступили в бой, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне врага. Все еще впереди", — подчеркнул Сырский.

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