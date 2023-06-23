logo

BTC/USD

30888.07

ETH/USD

1902.10

LTC/USD

91.76

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Генштабе ответили – задействованы ли в контрнаступлении основные военные силы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Генштабе ответили – задействованы ли в контрнаступлении основные военные силы

Александр Сырский заявил, что основной удар контрнаступления еще точно впереди

сегодня, 16:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Генштаб еще не задействовал в контрнаступлении и освобождении территорий свои основные военные силы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Guardian" заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

В Генштабе ответили – задействованы ли в контрнаступлении основные военные силы

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Командующий отметил, оккупанты могли предугадать места, где украинские защитники могут нанести самый мощный удар. Однако Сырский заявил, что Украина не задействовала основные силы в контрнаступлении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Все еще впереди", – заинтриговал он.

Александр Сырский добавил, что все ожидают скорых результатов от контрнаступления. Однако необходимо быть готовым к тому, что это займет некоторое время.

"Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий. Наши главные силы еще не вступили в бой, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне врага. Все еще впереди", — подчеркнул Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет третья неделя наступательных действий украинских Сил обороны на ряде направлений. И пока мы подавливаем российские оккупационные войска на юге, те продолжают атаки на востоке. В Пентагоне уверены, что ВСУ ждут тяжелые битвы, с потерями, но уверены, что украинцы добьются успеха. Ну, а информационный фон вокруг событий на фронтах российско-украинской войны традиционно перенасыщен. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и около-фронтовую ситуацию на данный момент.

Также издание "Комментарии" сообщало – это было бы мегапоражение: в ВСУ рассказали, какой город россиянам потерять позорнее всего.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jun/23/ukraine-commander-says-main-offensive-reserve-yet-to-be-sent-into-battle
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!