logo

BTC/USD

30893.88

ETH/USD

1900.13

LTC/USD

91.69

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это было бы мегапоражение: в ВСУ рассказали, какой город россиянам потерять позорнее всего
commentss НОВОСТИ Все новости

Это было бы мегапоражение: в ВСУ рассказали, какой город россиянам потерять позорнее всего

После подрыва Каховской ГЭС российские захватчики начали ротации своих войск на восток Украины

сегодня, 16:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Оккупанты стягивают силы на восток, потому как панически боятся потерять Бахмут. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Это было бы мегапоражение: в ВСУ рассказали, какой город россиянам потерять позорнее всего

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, основные усилия сейчас противник направляет на попытки штурмов на Лимано-Купянском направлении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Враг частично перемещает свои подразделения на Бахмутское направление, в том числе воздушно-десантные подразделения. Это четко показывает, что для них чрезвычайно важно удержать Бахмут, ведь это было бы мегапоражение после 10 месяцев борьбы", — рассказал Сергей Череватый.

По его словам, последние сутки на бахмутском направление было относительно спокойно. Враг не предпринимал попытки новых штурмов. Работала лишь артиллерия.

Отметим, сегодня утром замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях остановили наступление врага.                                                                                       

Читайте также на портале "Комментарии" — идет третья неделя наступательных действий украинских Сил обороны на ряде направлений. И пока мы подавливаем российские оккупационные войска на юге, те продолжают атаки на востоке. В Пентагоне уверены, что ВСУ ждут тяжелые битвы, с потерями, но уверены, что украинцы добьются успеха. Ну, а информационный фон вокруг событий на фронтах российско-украинской войны традиционно перенасыщен. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и около-фронтовую ситуацию на данный момент.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/PMlmW64xFjg
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!