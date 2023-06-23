Это было бы мегапоражение: в ВСУ рассказали, какой город россиянам потерять позорнее всего

Оккупанты стягивают силы на восток, потому как панически боятся потерять Бахмут. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, основные усилия сейчас противник направляет на попытки штурмов на Лимано-Купянском направлении.

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"Враг частично перемещает свои подразделения на Бахмутское направление, в том числе воздушно-десантные подразделения. Это четко показывает, что для них чрезвычайно важно удержать Бахмут, ведь это было бы мегапоражение после 10 месяцев борьбы", — рассказал Сергей Череватый.

По его словам, последние сутки на бахмутском направление было относительно спокойно. Враг не предпринимал попытки новых штурмов. Работала лишь артиллерия.

Отметим, сегодня утром замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях остановили наступление врага.

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