В Генштабе и ОП интригуют заявлениями о контрнаступлении ВСУ: где и когда оно может быть

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз заявил, что силам обороны нужно продолжать удерживать позиции в Бахмуте, тем самым максимально истощая силы противника. Тем самым ВСУ выигрывают время для своего весеннего контрнаступления, которое, по словам того же Сырского уже не за горами. Намеки на приближающееся контрнаступления также сделали на Банковой. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал контрнаступательную операцию ВСУ через 2 месяца. Когда следует ожидать старт украинского контрнаступления и начала операции по освобождению оккупированных россиянами территории государства? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Масштабы контрнаступления ВСУ многих удивят

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Radio NV" высказал мнение, что улучшения погодных условий для усиления штурмовых атак ждут не только ВСУ, но и оккупанты. Вот только с теми ресурсами, которые уже есть у украинских защитников, вряд ли что-то у россиян получится этой весной.

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Владислав Селезнев считает, что уже примерно через месяц можно ожидать существенного оживления на фронте.

"Думаю, что с середины апреля мы станем свидетелями очень масштабных и очень бурных событий, но опять же итогом этих же движений станет деоккупация территории нашей страны. В каких масштабах? Надеемся, что мы освободим Украину полностью", — заинтриговал эксперт.

Военный эксперты Александр Коваленко считает, что нельзя спрогнозировать на каком из плацдармов будут активно действовать ВСУ. Это знают только в Генштабе ВСУ, тщательно планируя операции.

В Бахмуте, где идут бои, и украинская армия держит позиции, контрнаступление пока невозможно

Эксперт считает, что вероятнее всего активизация на левобережной части Херсонской области, в Запорожской области – в сторону Мелитополя, а также Луганской области. Но где и когда будут действовать ВСУ – неизвестно.

"У каждого из них (Ред. – плацдармов) есть свои преимущества и недостатки, – отмечает Александр Коваленко. – Какой из них выберут – знают только в Генштабе ВСУ. Мы должны понимать, что производится аналитический обзор ситуации по каждому из плацдармов. Контрнаступление будет происходить там, где мы будем максимально эффективны в контрнаступлении".

Военный эксперт считает, что не будет повторения действий, которые все увидели в Харьковской и Херсонской областях во второй половине 2022 года. Скорее всего, удар ВСУ будет там, где его меньше всего ожидают.

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