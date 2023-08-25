В Финляндии задержали рашиста, совершавшего ужасные преступления в Украине

Русский нацист Ян Петровский по кличке "Славян", убивавший и пытавший в Украине бойцов ВСУ, задержан в Финляндии. Он вместе с другим нацистом Алексеем Мильчаковым в составе подразделения "Русич" с 2014 года совершал военные преступления в Украине Об этом, как сообщают "Комментарии", передает украинский журналист Юрий Бутусов.



Рашист Ян Петровский

Так, в 2014-м боевики "Русича" под командованием Мильчакова и Петровского расстреляли из засады колонну "Айдара" под Луганском. Мильчаков и Петровский отрезали раненным уши, добивали их выстрелами в голову. Также еще живому украинскому солдату на щеке вырезали эмблему "Русича" — коловрат. Позже этого солдата также убили. Его звали Иван Исык, рассказывает Юрий Бутусов, приводя шокирующие фото.

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"Еще более страшные фото Петровский и Мильчаков выкладывали из Дебальцево в 2015 году. Там они срезали пленным украинским солдатам лица. Все это очень страшные кадры, но их необходимо сейчас распространять, чтобы было понятно, кого именно арестовали в Финляндии", — написал в своем телеграмм-канале Юрий Бутусов.



В настоящее время Петровский ожидает экстрадиции в Украину, негодуют в рашистских пабликах. По их данным, он задержан финской таможней за предоставление неправдивых данных — он въехал в страну по подложным документам, чтобы приехать к своей жене.

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