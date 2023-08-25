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В Украине рассказали, насколько близко враг подошел к Купянску

Председатель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин уверен, что город не будет оккупирован снова

сегодня, 19:48
Автор:
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Константин Куликов
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Глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что линия боевого столкновения расположена в восьми километрах от города, но он уверен, что населенный пункт не будет оккупирован снова. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Украина Сейчас".

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"Наши вооруженные силы каждый день дают достойный отпор врагу, — заявил Андрей Беседин. — Сдерживают его сейчас. Уверен, что в ближайшее время шаг за шагом будут освобождаться другие оккупированные территории. Мы уверены в силах и возможностях наших вооруженных сил".


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Купянск — административный центр Купянского района и Купянской городской громады Харьковщины, а также большой железнодорожный узел на востоке страны. С 27 февраля 2022 года город был оккупирован российскими войсками. 10 сентября 2022 года западная часть города была освобождена украинскими войсками, 16 сентября 2022 года левобережная часть Купянска была освобождена спецподразделением Kraken. С оперативной точки зрения потеря даже части города имела решающее значение, поскольку поставки российских войск под Изюмом шли через железнодорожную станцию Купянск-Узловой.

По словам командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, город является одной из первоочередных целей России на востоке Украины.

Противник, называет Купянск "ключом ко всему Харькову и к освобождению Донбасса".

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