В Украине рассказали, насколько близко враг подошел к Купянску

Глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что линия боевого столкновения расположена в восьми километрах от города, но он уверен, что населенный пункт не будет оккупирован снова. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Украина Сейчас".

Контроль над железными дорогами и жд-узлами для РФ крайне важен

"Наши вооруженные силы каждый день дают достойный отпор врагу, — заявил Андрей Беседин. — Сдерживают его сейчас. Уверен, что в ближайшее время шаг за шагом будут освобождаться другие оккупированные территории. Мы уверены в силах и возможностях наших вооруженных сил".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Купянск — административный центр Купянского района и Купянской городской громады Харьковщины, а также большой железнодорожный узел на востоке страны. С 27 февраля 2022 года город был оккупирован российскими войсками. 10 сентября 2022 года западная часть города была освобождена украинскими войсками, 16 сентября 2022 года левобережная часть Купянска была освобождена спецподразделением Kraken. С оперативной точки зрения потеря даже части города имела решающее значение, поскольку поставки российских войск под Изюмом шли через железнодорожную станцию Купянск-Узловой.

По словам командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, город является одной из первоочередных целей России на востоке Украины.

Противник, называет Купянск "ключом ко всему Харькову и к освобождению Донбасса".

Тем временем, российского актера, выступившего против войны в Украине, заменили виртуальной копией. Выступившего против войны в Украине актера заменили с помощью технологии дипфейка.

В Беларуси рассказали о будущем пригожинского ЧВК. Главу Беларуси уже упрекнули, что он не сдержал своего слова о гарантиях безопасности Евгению Пригожину.

А в ВСУ рассказали, как удается обходить ПВО оккупантов и бить по Крыму.