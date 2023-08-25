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В Украину идет жара с субтропиков: синоптик рассказал, где температура подскочит до 37°

Повышение температуры ожидается уже в ближайшие выходные

сегодня, 21:36
Автор:
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Лиля Воробьева
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В субботу и воскресенье 26 и 27 августа украинские синоптики прогнозируют, что августовская жара усилится во многих украинских регионах. . Об этом уже предупредил прогнозист Игорь Кибальчич, передает Метеопрог .

В Украину идет жара с субтропиков: синоптик рассказал, где температура подскочит до 37°

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"В ближайшие дни на фоне поступления к нам теплого субтропического воздуха с Балканского полуострова ожидается очередная волна жары", — сообщил он.


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Как утверждает синоптик, столбики термометров днем пересекут 30-градусную температуру, а в центральных, южных и некоторых местах западных регионов температура воздуха будет составлять рекордные 32...37 °С.

"При этом на фоне сокращения продолжительности светового дня ночные температуры будут иметь очень комфортные значения", – продолжил Кибальчич.

Синоптик прогнозирует, что существенные дожди и грозы в нашей стране не предполагаются, разве только в западных регионах, где грозы и дожди могут пройти днем, в некоторых местах они могут находиться в сопровождении шквалов и сильных порывов ветра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптик рассказала, когда из Украины уйдет жара и придут дожди. Погода в украинских регионах будет сухой и жаркой еще до праздника Независимости 24 августа. Именно до этой даты в большинстве украинских регионов не будет дождей, осадки могут проходить только на Западе страны. Это прогнозирует представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает "Новое время".

Синоптикиня рассказала, что такую стабильную летнюю жару обусловил антициклон, который располагается к северо-востоку от нашей страны. Упоминаемый антициклон очень обширен, поэтому его влияние ощущается во всех украинских областях.
 



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