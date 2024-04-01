В Эстонии заявили, что солдаты НАТО находятся в Украине: чем занимаются

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Slava Kot
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что каждая страна НАТО имеет в Украине своих солдат. Однако это касается военного персонала и военных атташе. По словам Певкура, военные НАТО не будут участвовать в активных военных действиях, однако могли бы заняться другими делами в Украине.
Военные НАТО. Фото из открытых источников
В интервью австрийскому изданию Die Presse министр обороны Эстонии Ханно Певкур пояснил, что некоторые военные из стран НАТО находятся в Украине.
Ханно Певкур объяснил, что слова Макрона о возможности отправить в Украину войска стран союзников, означали в основном обучение, а не участие в прямом конфликте с Россией и боевых действиях на фронте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к Франции, Польше, Канаде, Нидерландов и стран Балтии добавилась еще одна, которая заявила о возможности отправить свои войска в Украину в будущем.
Также "Комментарии" писал, что в Соединенных Штатах озвучили новый план России на войну против Украины.
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