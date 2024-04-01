В Эстонии заявили, что солдаты НАТО находятся в Украине: чем занимаются

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что каждая страна НАТО имеет в Украине своих солдат. Однако это касается военного персонала и военных атташе. По словам Певкура, военные НАТО не будут участвовать в активных военных действиях, однако могли бы заняться другими делами в Украине.



Военные НАТО. Фото из открытых источников

В интервью австрийскому изданию Die Presse министр обороны Эстонии Ханно Певкур пояснил, что некоторые военные из стран НАТО находятся в Украине.

"Реальность такова, что каждая страна-член НАТО уже имеет военный персонал в Украине, например, военных атташе или людей, время от времени приезжающих в Украину", — сказал Ханно Певкур.

Ханно Певкур объяснил, что слова Макрона о возможности отправить в Украину войска стран союзников, означали в основном обучение, а не участие в прямом конфликте с Россией и боевых действиях на фронте.

"Мы учим украинцев в Великобритании, 1500 украинцев уже прошли обучение здесь, в Эстонии, а также в больших масштабах — в Польше. Вопрос состоит в том, могли бы мы сделать то же в Украине, чтобы ускорить процесс обучения, ведь каждое путешествие через границу занимает определенное время", — сказал Певкур и добавил, что "это не значит, что европейские солдаты будут воевать в окопах в Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к Франции, Польше, Канаде, Нидерландов и стран Балтии добавилась еще одна, которая заявила о возможности отправить свои войска в Украину в будущем.

Также "Комментарии" писал, что в Соединенных Штатах озвучили новый план России на войну против Украины.