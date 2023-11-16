В Эстонии намекнули, что о скором завершении войны в Украине не стоит и думать

Война между Россией и Украиной перешла в фазу противостояния на истощение, но ситуация не является безвыходной. Путин делает ставку на то, что он сможет воевать дольше, чем Украина, которая, как надеется Кремль, спустя какое-то время перестанет получать поддержку от Запада. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников

"Это война на истощение. Это не безысходность, но нужно много времени", – заявила Каллас.

По ее мнению, в такой войне есть три ключевых элемента: люди, ресурсы и боевой дух.

"Россия думает, что может продержаться дольше, чем Украина. Но я имею основания верить, что наша поддержка поможет Украине продержаться дольше, чем Россия", – подчеркнула Кая Каллас.

Она обратила внимание, что десятки тысяч украинских военных проходят профессиональную подготовку в европейских странах. Большое количество обучается на полигонах в США. Это дает основания полгать, что профессионализм украинских бойцов против массовости российских срочников может сыграть в пользу Киева.

Говоря о ресурсах, глава эстонского правительства обратила внимание на то, что совокупный ВВП Европы в 7 раз больше, чем у России. Также, по ее словам, на российский бюджет оказывают серьезное давление санкции.

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