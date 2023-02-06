В ЕС высказались о возможности направить свои войска в Украину

Европейский Союз не намерен пересматривать позицию, которую занял с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Позиция эта состоит в том, что ни одна страна ЕС не будет направлять свои войска в Украину. Это исключено. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "El Pais" заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска (Ред. – в Украину), но это точно не стоит на повестке дня и никогда не стояло", – заявил Жозеп Боррель.

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При этом главный дипломат ЕС отметил, что военнослужащие ЕС выступают инструкторами украинских защитников, когда те проходят обучение на военных полигонах в странах Евросоюза.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их (Ред. — бойцов ВСУ) подготовка уже началась в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", – отметил Жозеп Боррель.

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