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В ЕС высказались о возможности направить свои войска в Украину

Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не планировали и не планируют отправлять свои войска в Украину

сегодня, 08:50 comments1664
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Автор:

Кравцев Сергей

Европейский Союз не намерен пересматривать позицию, которую занял с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Позиция эта состоит в том, что ни одна страна ЕС не будет направлять свои войска в Украину. Это исключено. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "El Pais" заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В ЕС высказались о возможности направить свои войска в Украину

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска (Ред. – в Украину), но это точно не стоит на повестке дня и никогда не стояло", – заявил Жозеп Боррель.


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При этом главный дипломат ЕС отметил, что военнослужащие ЕС выступают инструкторами украинских защитников, когда те проходят обучение на военных полигонах в странах Евросоюза.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их (Ред. — бойцов ВСУ) подготовка уже началась в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", – отметил Жозеп Боррель.

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Источник: https://elpais.com/internacional/2023-02-05/josep-borrell-ucrania-construira-su-futuro-dentro-de-la-ue.html
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