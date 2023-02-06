В ЕС высказались о возможности направить свои войска в Украину

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Кравцев Сергей
Европейский Союз не намерен пересматривать позицию, которую занял с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Позиция эта состоит в том, что ни одна страна ЕС не будет направлять свои войска в Украину. Это исключено. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "El Pais" заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Украина - ЕС. Фото: из открытых источников
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При этом главный дипломат ЕС отметил, что военнослужащие ЕС выступают инструкторами украинских защитников, когда те проходят обучение на военных полигонах в странах Евросоюза.
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