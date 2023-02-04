Подножка от Эрдогана: самолетам российских авиакомпаний закроют доступ в аэропорты Турции

Компания Havas, предоставляющая наземные услуги в аэропортах Турции, поставила в известность российские и белорусские авиакомпании, что вскоре их самолетам американского производства будет отказано в обслуживании. Это произойдёт в соответствии с международными санкциями против России, которые были введены из-за решения Кремля начать полномасштабное вторжение на территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Самолет. Фото: из открытых источников

Информагентство пишет, письмо Havas от 31 января с темой "потенциальные ограничения на самолеты Boeing", было отправлено за несколько дней до того, как официальные лица США встретились с представителями турецкого правительства и частного сектора, чтобы призвать к сотрудничеству с США в ограничениях против России.

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В письме Havas упоминаются "некоторые или все рейсы" самолетов российских и белорусских авиакомпаний, которые содержат более 25% технологий американского производства. Российские силы использовали Беларусь в качестве плацдарма для своего неудавшегося нападения на столицу Украины Киев в начале войны почти год назад, но Беларусь пока не вступила в войну.

Havas заявила, что турецкая авиационная отрасль получила предупреждающие письма от Министерства торговли США по поводу экспортного контроль США в связи с войной РФ против Украины.

"В связи с этим мы проводим комплексную проверку для выявления рисков и последствий для нашего бизнеса и заинтересованных сторон. В результате мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы", — говорится в письме Havas.

В рамках широкомасштабных западных санкций и экспортного контроля в отношении Москвы Соединенные Штаты ограничили лицензирование на запчасти и услуги — от новых самолетов и двигателей до подстаканников и топлива — для самолетов американского производства, таких как реактивные самолеты Boeing, или которые содержат до 25% американских материалов.

Havas запросила у российских и белорусских авиакомпаний список самолетов, которые содержат менее 25% технологий американского производства, посоветовав им не планировать полеты на этих самолетах.

Havas будет обслуживать только самолеты, которые содержат менее 25% технологий американского происхождения, в случае, если власти США издадут приказ об отказе в экспортных привилегиях авиакомпании, выполняющей рейс, говорится в сообщении.

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