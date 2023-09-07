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В двух освобожденных селах на востоке подняли украинский флаг

Над освобожденными украинскими селами на Харьковщине развевались сине-желтые флаги.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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Бойцы пограничного отряда "Сталевий Кордон" подняли украинский флаг в поселках Тополи и Строевка Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook ГНСУ.

В двух освобожденных селах на востоке подняли украинский флаг

Украинские бойцы устанавливают флаг. Фото: ГНСУ


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Два населенных пункта Харьковщины были уволены в прошлом году, однако находились в "серой зоне". Из-за большого количества мин в эти села не было возможности зайти украинским бойцам. Однако теперь пограничники проложили безопасный путь в обе деревни и установили государственный флаг Украины.

Посмотреть видео по установке государственного флага в поселках Тополи и Строевка военными пограничного отряда "Сталевий Кордон" можно ниже:

Напомним, что 15-й мобильный пограничный отряд "Стальевий Кордон" — это новое формирование в составе Государственной пограничной службы Украины. В составе подразделения присутствуют бойцы, участвовавшие в военных действиях на Бахмутском, Лиманском направлениях и держащие оборону Азовстали. Подразделение имеет артиллерийские и противотанковые средства, ведет аэроразведку и расчет ПЗРК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, из нескольких населенных пунктов уволила Украина за время летнего этапа контрнаступления. Украинские бойцы смогли деоккупировать 12 сел в двух областях, прошли первую линию обороны российских сил, которая предусматривает плотные минные поля и приблизились к первой линии обороны россиян, которая также известна как "линия Суровикина".

Также "Комментарии" писали о популярном украинском военном обозревателе Олеге Жданове, который рассказал, откуда могут наступать россияне. Полковник в отставке утверждает, что у российских сил осталось только одно место для попытки прорыва.



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Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine/?locale=uk_UA
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