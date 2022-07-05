В Донецке прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

Во временно оккупированном городе Донецк прогремели мощные взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, в Донецке прогремели взрывы, а затем начался пожар на одном из объектов.

"А между тем во временно оккупированном Донецке орки снова закурили в неустановленном месте", — пишет СтратКом ВСУ.

В свою очередь бывший глава донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) написал в своем Telegram, что в Донецке был уничтожен склад боеприпасов. Детонация продолжается уже 20 минут.

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