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В Донецке прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

В Донецке взорвался склад боеприпасов

сегодня, 14:17 comments1212
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном городе Донецк прогремели мощные взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В Донецке прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, в Донецке прогремели взрывы, а затем начался пожар на одном из объектов. 

"А между тем во временно оккупированном Донецке орки снова закурили в неустановленном месте", — пишет СтратКом ВСУ. 

В свою очередь бывший глава донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) написал в своем Telegram, что в Донецке был уничтожен склад боеприпасов. Детонация продолжается уже 20 минут. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Украина будет продавать электроэнергию трем странам: будет ли расти цена для потребителей. Украина начала продавать электроэнергию в ЕС с июня. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что войны в Украине могло и не быть: что значит заявление Трампа – стоит ли ему доверять. В США разгорается политическая борьба, где тема войны в Украине тоже играет весомую роль. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что военнообязанным украинцам запрещают покидать места проживания без разрешения военкомата: что известно. В Генштабе рассказали, где можно получить разрешение на выезд с места жительства. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что нардеп рассказал, почему Россия не пошла в полномасштабное наступление по всей Украине в 2014 году. В 2014 году Россия не была готова морально и технически вести с Украиной полномасштабную война. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR1tKsWt_nvFTZEMtnBJk91FXp3fx0p5i6h7YDQp8xncaJtak_EWHUdEQko
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comments

Обсуждения

Сергей

сегодня, 13:53

Новость прекрасная. И нашим на фронте легче станет и с Донецком несоответствие решится. Согласно кремлевским пропоГондонам мы их 8 лет обстреливаем 24/7, но Мариуполь после 3 месяцев войны выглядит хуже. Нужно выровнять эту диспропорцию:)

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