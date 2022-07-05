В Донецке прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Денис
Во временно оккупированном городе Донецк прогремели мощные взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Пожар. Иллюстрация
Так, по данным СтратКома, в Донецке прогремели взрывы, а затем начался пожар на одном из объектов.
"А между тем во временно оккупированном Донецке орки снова закурили в неустановленном месте", — пишет СтратКом ВСУ.
В свою очередь бывший глава донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) написал в своем Telegram, что в Донецке был уничтожен склад боеприпасов. Детонация продолжается уже 20 минут.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Украина будет продавать электроэнергию трем странам: будет ли расти цена для потребителей. Украина начала продавать электроэнергию в ЕС с июня. Подробно об этом читайте в нашей статье.
Читайте также о том, что войны в Украине могло и не быть: что значит заявление Трампа – стоит ли ему доверять. В США разгорается политическая борьба, где тема войны в Украине тоже играет весомую роль. Читайте об этом подробно на нашем сайте.
Сайт "Комментарии" информировал о том, что военнообязанным украинцам запрещают покидать места проживания без разрешения военкомата: что известно. В Генштабе рассказали, где можно получить разрешение на выезд с места жительства. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.
Также "Комментарии" сообщали о том, что нардеп рассказал, почему Россия не пошла в полномасштабное наступление по всей Украине в 2014 году. В 2014 году Россия не была готова морально и технически вести с Украиной полномасштабную война.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Сергей
сегодня, 13:53
Новость прекрасная. И нашим на фронте легче станет и с Донецком несоответствие решится. Согласно кремлевским пропоГондонам мы их 8 лет обстреливаем 24/7, но Мариуполь после 3 месяцев войны выглядит хуже. Нужно выровнять эту диспропорцию:)