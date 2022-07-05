Нардеп рассказал, почему Россия не пошла в полномасштабное наступление по всей Украине в 2014 году

Народный депутат Украины, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал свое мнение, касаемо того, почему РФ не пошла войной в 2014 году, когда Украина не была готова к этому. Об этом он рассказал в интервью порталу "Комментарии".

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

На вопрос о том, если война была неизбежна, почему тогда РФ не пошла войной в 2014 году, Дмитрий Разумков ответил следующим образом:

"Если мы говорим о том, почему этого не произошло в 2014 году, я думаю, что они не готовы были идти в полномасштабное наступление по всей Украине". — Разумков.

По мнению Разумкова, в 2014 году Россия не была готова морально и технически вести с Украиной полномасштабную войну.

"Вы помните и митинги, и сколько сегодня жителей Донецкой и Луганской областей сражаются в рядах ВСУ. Поэтому им уже тогда было тяжело. Если бы у них тогда легко все прошло в Донбассе, они бы пошли дальше. Но они поняли, что не могут двигаться. Они начали скапливать силы. Посмотрите, за этот промежуток времени они создали так называемое высокоточное оружие. Какое оно высокоточное, мы увидели в Кременчуге и не только в Кременчуге. Они готовились к войне. Они наращивали свою обороноспособность, накапливали наступательное оружие. Но для этого тоже нужно было время. А теперь они решили, что с наскока смогут захватить Украину.", — рассказал Разумков.

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