Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 5 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, с 24 февраля по 5 июля общие боевые потери противника ориентировочно составили:

• личного состава — около 36350 (+150) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1594 (+5) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,

• артиллерийских систем – 806 (+2) ед,

• РСЗО — 247 (+1) ед,

• средства ПВО — 105 (+0) ед,

• самолетов — 217 (+0) ед,

• вертолетов – 187 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 660 (+2),

• крылатые ракеты – 144 (+0),

• корабли/катера — 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2634 (+5) ед,

• специальная техника – 65 (+0).

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что уверенно продвигаемся: в ВСУ раскрыли подробности продвижения на юге. В то время в объединенном пресс-центре сил обороны юга Украины не подтверждают информацию, что украинские военные находятся в километре от пригорода Херсона.

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