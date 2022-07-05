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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 10:41
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 5 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, с 24 февраля по 5 июля общие боевые потери противника ориентировочно составили:

• личного состава — около 36350 (+150) человек ликвидировано,

• танков  ‒ 1594 (+5) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,

• артиллерийских систем  – 806 (+2) ед,

• РСЗО — 247 (+1) ед,

• средства ПВО — 105 (+0) ед,

• самолетов — 217 (+0) ед,

• вертолетов – 187 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 660 (+2),

• крылатые ракеты – 144 (+0),

• корабли/катера — 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2634 (+5) ед,

• специальная техника – 65 (+0).

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что уверенно продвигаемся: в ВСУ раскрыли подробности продвижения на юге. В то время в объединенном пресс-центре сил обороны юга Украины не подтверждают информацию, что украинские военные находятся в километре от пригорода Херсона.  

Читайте также о том, что экономика Беларуси на грани краха: как влияет на страну поддержка агрессора. Из-за санкций в отношении Беларуси уменьшился экспорт основных товаров. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что "Леша, это была репетиция!": партизаны передали привет нардепу-коллаборанту (фото). Ранее была предпринята попытка ликвидации Ковалева, однако ему удалось выжить. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что НАТО не защитит: в России уже угрожают Финляндии войной. Город Лаппеенранта расположен примерно в 25 км от российской границы. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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