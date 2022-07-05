Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 5 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным Генштаба, с 24 февраля по 5 июля общие боевые потери противника ориентировочно составили:
• личного состава — около 36350 (+150) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1594 (+5) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
• артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
• РСЗО — 247 (+1) ед,
• средства ПВО — 105 (+0) ед,
• самолетов — 217 (+0) ед,
• вертолетов – 187 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня — 660 (+2),
• крылатые ракеты – 144 (+0),
• корабли/катера — 15 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн — 2634 (+5) ед,
• специальная техника – 65 (+0).
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что уверенно продвигаемся: в ВСУ раскрыли подробности продвижения на юге. В то время в объединенном пресс-центре сил обороны юга Украины не подтверждают информацию, что украинские военные находятся в километре от пригорода Херсона.
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Сайт "Комментарии" информировал о том, что "Леша, это была репетиция!": партизаны передали привет нардепу-коллаборанту (фото). Ранее была предпринята попытка ликвидации Ковалева, однако ему удалось выжить.
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