Кадры бегства мужчины от сотрудников ТЦК после "бусификации" в Днепре оказались правдивыми, но старыми. Видео стало популярным в соцсетях 25 декабря, а снято было еще 9 декабря. Военнообязанного, который выпрыгнул на ходу из окна микроавтобуса, военкомы догнать не смогли, сейчас он находится в розыске, уточнили в Днепропетровском областном ТЦК и СП 26 декабря.

В Днепре мужчину забрали на улице и везли в ТЦК, чтобы оштрафовать, но он сбежал. Фото из открытых источников

На видео снято, как окровавленный мужчина выпадает из притормозившего бусика с черными номерами, бежит по дороше и пытается остановить другие машины. Сообщалось, что инцидент произошел в Днепре. В ТЦК подтвердили это и заявили, что военнообязанный, который выпрыгнул из авто, был якобы пьян.

По словам представителей ТЦК, мужчину на улице остановили полицейские, а не сотрудники военкомата. Военные утверждают, что он оказался нарушителем правил воинского учета, и его повезли в один из районных ТЦК — составлять админпротокол.

"Когда граждан услышал от военнослужащих, что его ожидает ответственность за нарушение правил военного учета и правовой нигилизм, он пытался сначала взломать дверь и выпрыгнуть на полном ходу. Поскольку дверь открыть не получилось, он выбил окно автомобиля и принялся на ходу вылезать на проезжую часть. Из-за своих неадекватных действий гражданин получил многочисленные порезы о стекло головы, рук, одежды", — утверждается в заявлении ТЦК.

Напомним, что Украина продолжается мобилизация, в рамках которой в ряды ВСУ призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Но соцопросы показывают, что по состоянию на декабрь 2024 года сотрудникам ТЦК не доверяют 67% украинцев. Военкомы постоянно нарушают законы и права граждан, занимаются "бусификацией" и принудительной мобилизацией, но никогда не признают этого. Одним из последних случаев, возмутивших украинцев, стало видео из Вышгорода Киевской области. на котором мужчины в военной и полицейской форме пытались заставить открыть автомобиль, для этого, как писал портал "Комментарии", применили газ и подожгли его.

Как заявил 20 декабря первый заместитель главы Министерства обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, из-за жалоб, скандалов и недоверия к военкоматам ведомство разрабатывает вариант полной реформы ТЦК. Их расформируют и создадут совершенно новую структуру, которую подчинят Минобороны, а не Сухопутным войскам ВСУ, как сейчас.