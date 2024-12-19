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Пустили газ и подожгли авто: шокирующее видео вероятной мобилизации

На противоправные действия отреагировали в полиции Киевской области и Министерстве обороны

19 декабря 2024, 21:15
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Кречмаровская Наталия

По сети интернет распространялось видео, на котором мужчины в военной и полицейской форме пытались заставить открыть автомобиль для этого и подожгли его.                

Пустили газ и подожгли авто: шокирующее видео вероятной мобилизации

Иллюстративное фото

На видео видно, что сначала пытаются открыть окно в автомобиле, а потом пускают газ и поджигают его. На последних секундах видео один из мужчин в военной форме смеется.              

В Министерстве обороны отреагировали на инцидент, заявили, что Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

"Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины", — пообещали в министерстве.

В полиции Киевской области сообщили, что начали служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде.

“В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, несших службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины. По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей”, — говорится в сообщении.

Напомним, что мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются, однако возникают единичные скандалы во время мобилизации. Случай скандала с ТЦК, как рассказал портал "Комментарии", рассмотрел суд и принял решение не в пользу военнообязанного.




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Источник: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/pfbid0DpmGYwWy8cQp4NeGeRgM4NGyz4tpjYbeyKavDffpbYUGexT3bfu8QfyPbpM2H1cXl?locale=uk_UA
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