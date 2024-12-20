ТЦК расформируют: будут ли продолжать принудительную мобилизацию в Украине

Территориальные центры комплектования планируют реформировать. Подобные инициативы обсуждали уже давно. Народные депутаты признавали, что работники ТЦК используют бесчеловечные методы мобилизации, осуждали бусификацию.

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Минобороны разрабатывает вариант полной реформы ТЦК для выполнения планов мобилизации, об этом рассказал во время заседания Верховной Рады первый заместитель главы Министерства обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк

"В первую очередь (рассматривается, — ред.) подчинение их под Минобороны и создание совершенно новых структур для выполнения мер, касающихся мобилизации военнообязанных", — отметил он.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день ТЦК подчиняются Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины, которые в свою очередь подчинены Генеральному штабу.

Напомним, что сетью интернет распространялось видео, на котором мужчины в военной и полицейской форме пытались заставить открыть автомобиль, для этого, как писал портал "Комментарии", применили газ и подожгли его.

На видео видно, что сначала пытаются открыть окно в автомобиле, затем пускают газ и поджигают его. На последних секундах видео один из мужчин в военной форме смеется. Инцидент произошел в Вышгороде.

В Министерстве обороны отреагировали на инцидент, заявили, что Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

В полиции Киевской области сообщили, что начали служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.



