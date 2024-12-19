ТЦК принудительно мобилизуют работников с бронированием: документы не помогают

В Украине учащаются случаи принудительной мобилизации работников, имеющих бронирование, а ТЦК игнорирует все имеющиеся документы. Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко, являющийся членом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Бусификация. Иллюстративное фото

"Принужден констатировать, что наметилась новая тенденция – работники ТЦК принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы, подтверждающие их бронирование. Аргументация всегда подобна – данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются", – пишет нардеп.

Федиенко приводит ситуацию, которая произошла в Закарпатской области в ноябре. Сотрудники провайдера выехали на восстановление линии связи, когда на блокпосту их остановили работники РТЦК и СП.

Одного из работников, несмотря на документы бронирования, в тот же день направили в г. Ужгород.

После перемещения по разным военным частям, через два дня бронирование работника признали и отвезли в РТЦК и СП, где еще было продолжение с волокитой восстановления на военный учет.

Подобная ситуация произошла в Харьковской области, но там бригаду работников интернет-провайдера остановили сотрудники Слободского РТЦК и СП, которые не представлялись и были в балаклавах.

При проверке военно-учетных документов, были предъявлены документы, которые в установленном порядке подтверждали наличие бронирования.

Однако двое работников были задержаны, доставлены в помещение Слободского РТЦК и СП г. Харьков, у них отбирались мобильные телефоны.

На одного из работников был наложен штраф в сумме 17 тыс. грн., который затем был отменен как неправомерный.

Работников отпустили.

Относительно всех случаев Федиенко направлял депутатские обращения и были начаты служебные расследования, также нардеп обратился по поводу таких случаев в ГБР.

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