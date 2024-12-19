logo

BTC/USD

100024.36

ETH/USD

3585.49

LTC/USD

106.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ТЦК принудительно мобилизуют работников с бронированием: документы не помогают
commentss НОВОСТИ Все новости

ТЦК принудительно мобилизуют работников с бронированием: документы не помогают

Работников предприятия связи схватили ТЦК прямо с рабочего места

сегодня, 11:01 comments1135
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Украине учащаются случаи принудительной мобилизации работников, имеющих бронирование, а ТЦК игнорирует все имеющиеся документы. Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко, являющийся членом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

ТЦК принудительно мобилизуют работников с бронированием: документы не помогают

Бусификация. Иллюстративное фото

"Принужден констатировать, что наметилась новая тенденция – работники ТЦК принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы, подтверждающие их бронирование.

Аргументация всегда подобна – данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются", – пишет нардеп.

Федиенко приводит ситуацию, которая произошла в Закарпатской области в ноябре. Сотрудники провайдера выехали на восстановление линии связи, когда на блокпосту их остановили работники РТЦК и СП. 

Одного из работников, несмотря на документы бронирования, в тот же день направили в г. Ужгород.

После перемещения по разным военным частям, через два дня бронирование работника признали и отвезли в РТЦК и СП, где еще было продолжение с волокитой восстановления на военный учет.

Подобная ситуация произошла в Харьковской области, но там бригаду работников интернет-провайдера остановили сотрудники Слободского РТЦК и СП, которые не представлялись и были в балаклавах.

При проверке военно-учетных документов, были предъявлены документы, которые в установленном порядке подтверждали наличие бронирования.

Однако двое работников были задержаны, доставлены в помещение Слободского РТЦК и СП г. Харьков, у них отбирались мобильные телефоны.

На одного из работников был наложен штраф в сумме 17 тыс. грн., который затем был отменен как неправомерный.

Работников отпустили.

Относительно всех случаев Федиенко направлял депутатские обращения и были начаты служебные расследования, также нардеп обратился по поводу таких случаев в ГБР.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что мужчины с инвалидностью в возрасте от 25 до 60 лет должны пройти повторный осмотр.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости