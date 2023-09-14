В ЦИЭ назвали два города, имеющих наибольшие риски во время отопительного сезона

Одесса и Киев имеют наихудшее состояние и самые большие риски во время отопительного сезона, утверждает директор Центра исследований энергетики (ЦИЭ) Александр Харченко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Медиацентр Украины.

Наибольшие риски отключения света имеют Киев и Одесса. Фото из открытых источников

Во время дискуссионной платформы BrainHub Александр Харченко из ЦИЭ назвал два города, где могут возникнуть проблемы в период отопительного сезона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Худшее положение дел, наибольшие риски во время отопительного сезона именно в Киеве и Одессе", — заявил Харченко.

Директор Центра исследований энергетики объясняет, что оба города нуждаются в значительном количестве энергии. По его словам, в Киеве внутренние электростанции покрывают лишь 30% потребления горожан, тогда как в Одессе "вообще ничего" нет.

Харченко заявил, что реализуются проекты, которые должны улучшить ситуацию в Киеве и Одессе, однако они выбиваются из графиков. Предварительно проекты должны были быть закончены в ноябре, однако они будут реализованы в январе-феврале.

Александр Харченко утверждает, что кроме Киева и Одессы риски имеются в прифронтовых регионах и в таких городах как Житомир, Кременчуг и Запорожье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве энергетики ответили, будут ли отключения электроэнергии с 1 октября. В заявлении отметили, что отключение электроэнергии для населения может происходить только в случае российских ракетных обстрелов, тогда начнут действовать графики отключений.

Также "Комментарии" писали, что украинцам следует готовиться к отключениям до 10 часов. Эксперт из Института энергетических стратегий назвал пять проблемных областей.