logo

BTC/USD

26549.29

ETH/USD

1626.21

LTC/USD

62.81

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ЦИЭ назвали два города, имеющих наибольшие риски во время отопительного сезона
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЦИЭ назвали два города, имеющих наибольшие риски во время отопительного сезона

Два украинских города имеют риск отключений света во время отопительного сезона.

сегодня, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Одесса и Киев имеют наихудшее состояние и самые большие риски во время отопительного сезона, утверждает директор Центра исследований энергетики (ЦИЭ) Александр Харченко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Медиацентр Украины.

В ЦИЭ назвали два города, имеющих наибольшие риски во время отопительного сезона

Наибольшие риски отключения света имеют Киев и Одесса. Фото из открытых источников

Во время дискуссионной платформы BrainHub Александр Харченко из ЦИЭ назвал два города, где могут возникнуть проблемы в период отопительного сезона.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Худшее положение дел, наибольшие риски во время отопительного сезона именно в Киеве и Одессе", — заявил Харченко.

Директор Центра исследований энергетики объясняет, что оба города нуждаются в значительном количестве энергии. По его словам, в Киеве внутренние электростанции покрывают лишь 30% потребления горожан, тогда как в Одессе "вообще ничего" нет.

Харченко заявил, что реализуются проекты, которые должны улучшить ситуацию в Киеве и Одессе, однако они выбиваются из графиков. Предварительно проекты должны были быть закончены в ноябре, однако они будут реализованы в январе-феврале.

Александр Харченко утверждает, что кроме Киева и Одессы риски имеются в прифронтовых регионах и в таких городах как Житомир, Кременчуг и Запорожье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве энергетики ответили, будут ли отключения электроэнергии с 1 октября. В заявлении отметили, что отключение электроэнергии для населения может происходить только в случае российских ракетных обстрелов, тогда начнут действовать графики отключений.

Также "Комментарии" писали, что украинцам следует готовиться к отключениям до 10 часов. Эксперт из Института энергетических стратегий назвал пять проблемных областей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mediacenter.org.ua/uk/kiyiv-ta-odesa-mayut-najbilshi-riziki-pid-chas-opalyuvalnogo-sezonu-oleksandr-harchenko/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!