Частное военное формирование "Патриот", связанное с министром обороны России Сергеем Шойгу, было замечено на украинском фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск Украины Сергея Череватого, который сообщил о конкурентах группы Вагнера.

Российские военные наемники. Фото из открытых источников

Украинский спикер сказал, что вблизи Угледара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер" и другое военное формирование "Патриот". По словам Череватой группы пока не работают вместе.

"В районе населенного пункта Степное уже появились подразделения ПВК Патриот" — сообщил Череватый в эфире телемарафона.

В одном из интервью для российских СМИ руководитель российского офицерского объединения Евгений Шибаев рассказал о ЧВК "Патриот". Шибаев сказал, что в составе ПИК есть 10 отрядов, работающих преимущественно в африканских странах: Габон, Судан, ЦАР.

Российский военный заявляет, что наемники формирования "Патриот" имеют более выгодные финансовые условия и получают от 400 тыс. рублей, тогда как у вагнеровцев эта сумма составляет около 150-250 тыс. Однако организация Шойгу серьезнее, ведь осуществляет интеллектуальную деятельность также, например в киберпространстве. Также отбор в ЧВК "Патриот" строже.

"Отбор соответствующий – люди с серьезным послужным списком, а не просто добровольцы с желанием повоевать", – говорит Шибаев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские военные в Украине создали собственную группу "Моцарта".

Также "Комментарии" писали о группе "Вагнера", которая начала покупать оружие в Северной Корее для войны в Украине.

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