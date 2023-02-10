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В чем ошиблась Россия, когда вторглась в Украину

Планируя вторжение в Украину Путин допустил несколько важных ошибок. Среди которых была чрезмерная секретность и неожиданность помощи Запада.

сегодня, 16:34
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Автор:

Slava Kot

Несмотря на ожидания большинства экспертов мира, украинская армия сдержала наступление России и удачно защищает свои территории. Старший исследователь аналитического центра RAND Corporation Дара Массикот решила проанализировать вопрос, в чем ошиблась Россия и сможет ли она научиться на своих неудачах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Foreign Affairs.

В чем ошиблась Россия, когда вторглась в Украину

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

США передавали предупреждение о возможном нападении на территорию Украины еще за три месяца до полномасштабного вторжения. Однако никто не ожидал, что Путин нападет. Когда это произошло 24 февраля, Украина смогла отбить атаку России и продолжает защищать свои земли уже почти год.


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Старший исследователь аналитического центра RAND Corporation считает, что Путин совершил сразу несколько значительных ошибок.

"Россия создала план вторжения, пронизанный ложными предположениями, произвольными политическими указаниями и ошибками в планировании, которые отходили от ключевых российских военных принципов", — считает аналитик.

Важной ошибкой Дара Массикот называет чрезмерную секретность, которая не смогла подготовить военных, командиров и саму страну к войне.

"Чрезмерная секретность также означала, что Москва упустила несколько ключевых возможностей подготовить оборонную промышленность к производству и хранению основных боеприпасов", — пишет Массикот.

Аналитик отмечает, что вторжение в Украину показало, что реформирование российской армии прошло недостаточно. Еще одним недостатком Путина было мнение о том, что Запад не будет помогать Украине.

"Основываясь на реакции Запада на аннексию Россией Крыма в 2014 году, Москва могла разумно предположить, что Соединенные Штаты и Европа не окажут значительной поддержки Украине, или по крайней мере не вовремя", — считает старший исследователь аналитического центра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль планировал захватить Молдову.

Также "Комментарии" писали о Шольце, который критикует союзников из-за недостаточного количества танков для Украины.



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Источник: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/what-russia-got-wrong-moscow-failures-in-ukraine-dara-massicot
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