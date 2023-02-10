В чем ошиблась Россия, когда вторглась в Украину

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Slava Kot
Несмотря на ожидания большинства экспертов мира, украинская армия сдержала наступление России и удачно защищает свои территории. Старший исследователь аналитического центра RAND Corporation Дара Массикот решила проанализировать вопрос, в чем ошиблась Россия и сможет ли она научиться на своих неудачах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Foreign Affairs.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
США передавали предупреждение о возможном нападении на территорию Украины еще за три месяца до полномасштабного вторжения. Однако никто не ожидал, что Путин нападет. Когда это произошло 24 февраля, Украина смогла отбить атаку России и продолжает защищать свои земли уже почти год.
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Старший исследователь аналитического центра RAND Corporation считает, что Путин совершил сразу несколько значительных ошибок.
Важной ошибкой Дара Массикот называет чрезмерную секретность, которая не смогла подготовить военных, командиров и саму страну к войне.
Аналитик отмечает, что вторжение в Украину показало, что реформирование российской армии прошло недостаточно. Еще одним недостатком Путина было мнение о том, что Запад не будет помогать Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль планировал захватить Молдову.
Также "Комментарии" писали о Шольце, который критикует союзников из-за недостаточного количества танков для Украины.
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