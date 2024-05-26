В Чехии объяснили, действительно ли Путин хочет мира в войне в Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отреагировал на информацию некоторых СМИ о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина идти на мирные переговоры для окончании войны в Украине.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ян Липавский на платформе X ответил на сообщение о том, что Путин хочет мира и готов идти на переговоры.

"Пятница — кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота — бомбардировка гипермаркета, полного гражданских", — пишет Липовский о словах и действиях Путина.

По словам главы МИД Чехии, не нужно верить Путину, а лишь поддержка Украины сможет закончить войну, которую начала Россия.

"Не ведитесь на кремлевские сказки. На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма", — подчеркнул Липовский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский Институт изучения войны объяснил, когда Россия перестанет обстреливать гражданские объекты в Харькове и убивать мирных украинцев на востоке Украины. Аналитики указывают, что российская армия использует ракеты и высокоточные бомбы, чтобы атаковать гражданские объекты, а целью этого является попытка запугать украинцев и заставить их покинуть Харьков. Однако это можно было бы остановить, если бы США и другие партнеры Украины позволили использовать свое оружие для ударов по территории РФ, откуда россияне безнаказанно атакуют Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что западные спецслужбы прогнозируют значительные потери украинских территорий в 2024 году. Это объясняется преимуществом РФ в технике и количестве личного состава, а также задержкой мобилизации в Украине.