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В центре Донецка "прилет" по администрации Пушилина

В центре Донецка "прилетело" по зданию, где заседает оккупационная власть города

сегодня, 17:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в Донецке раздался сильный взрыв, где базируется оккупационная администрация во главе с главарем группировки "ДНР" Денисом Пушилиным. В сети уже активно распространяются фото с места "прилета".

В центре Донецка "прилет" по администрации Пушилина

Взрывы в Донецке. Фото: из открытых источников

Чем именно был нанесен удар – ракетой или артиллерийским снарядом – пока не установлено. Также на текущий момент нет информации о том, находился ли в пораженном здании кто-то из руководства оккупационной администрации.


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Российские телеграмм-каналы уже сообщают, что центр Донецка обстреляли якобы из РСЗО "Град". Также заявляется о двух раненных. Украинские власти пока официально никак не комментировали случившееся.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – с начала августа явно участились, а в сентябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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