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В центре Донецка серия сильных взрывов

Местные жители публикую фото, на которых в небо подымается черный дым

сегодня, 11:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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В центре временно оккупированного Донецка раздались сильные взрывы. В городе виднеется дым. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы и паблики.

В центре Донецка серия сильных взрывов

Донецк. Фото из открытых источников

На фото и видео, которые публикуют в сети местные жители, заметен черный дым. Также сообщают о "прилетах".


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Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Отметим, российские захватнические войска оккупировали Донецк еще в 2014 году. Однако в последнее время в городе участились взрывы. Там фиксируют "прилеты" по скоплениям российских войск или их складам боеприпасов и техники.

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