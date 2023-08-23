Зашла ли война в Украине в тупик: в США сделали заявление

В США не считают, что есть причина считать, что война в Украине зашла в тупик и не имеет дальнейшей развязки. Украинские войска не стали в глухую оборону. Они продолжают демонстрировать движение, продвигаясь вперед и освобождая свою территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News", цитируя заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Советник подчеркнул, что украинские воины достигают успехов на юге своего государства, несмотря на нападения РФ.

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"Мы все время четко давали понять, что это поле боя очень динамичное. Обе стороны атакуют и обороняются в нескольких точках вдоль очень протяженной линии фронта", — отметил Салливан.

Ранее некоторые эксперты предполагали, что если Украина во время контрнаступления в ближайшее время не добьется серьезных успехов, то война с РФ может зайти в тупик. Кроме того, сообщалось, что российской стороне выгодно затягивать войну, поскольку она надеется на появление "усталости" на Западе от боевых действий и уменьшение поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Отметим, президент Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что украинские контрнаступательные действия начались. Наши защитники и защитницы смогли освободить немало нашей земли на юге и востоке государства, в частности, на Бахмутском направлении.

Кроме того, были деоккупированы ряд населенных пунктов, в том числе Урожайное Донецкой области. Также наши воины имеют успехи возле села Работино Запорожской области.

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