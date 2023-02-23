В Бурятии отменили празднование Масленницы из-за гибели военных в Украине

В нескольких районах Бурятии отменены праздничные мероприятия из-за многочисленных похоронок — жители республики гибнут на войне в Украине. Об этом сообщают "Комментарии", со ссылкой на интернет-издание "Люди Байкала".

Через загибель в Україні російських військових скасували Масляну

Так, по данным российских журналистов, на этой недели отменены празднования Масленницы в Джидинском и Кабанском районах, в Тункинском районе не стали проводить турнир по бурятской народной игре в кости "Шагай наадан". Причина отмены — траур по уроженцам районов, погибшим на войне.

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Журналисты публикуют документ — распоряжение по Кабанскому району — с указанием об отмене культурно-массовых мероприятий в районе. По данным "Людей Байкала", за прошедшую неделю в Кабанском районе похоронили минимум шестерых военных, в Джидинском — шесть, в Тункинском — пять. Всего же, с 17 по 23 февраля, на войне в Украине погибло 39 уроженцев или жителей забайкальской республики.

Несмотря на это, на российских пропагандистских шоу продолжают провозглашать сумасшедшие заявления. Так, депутат Госдумы призвал уничтожить Киев. Российская же оппозиция приняла заявление о прекращении существования Российской Федерации. А оккупационный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов начал вторить методичкам Геббельса.

Тем не менее, российское руководство не отказывается от своих агрессивных намерений. По данным украинской разведки, до 31 марта рашисты попытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, чтобы отчитаться перед Путиным и российским населением о некой победе в Украине. Если этого оккупанты не достигнут, ГУР Минобороны Украины не исключает проведения в марте в России еще одной волны "частичной" мобилизации. В ходе ее первого этапа в ряды росармии призвали, по самым скромным оценкам, 316 тысяч человек.