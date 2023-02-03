В Брянской области России взрывы: сообщают о работе ПВО

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Кравцев Сергей
В Брянской области РФ сегодня с утра было тревожно. Местные жители в соцсетях жалуются на взрывы, которые были слышны в Стародубском округе. Власти уже заявили об "обстреле". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-каналы и заявление губернатора Брянской области Александра Богомаза.
Взрыв. Фото: Getty Images
Все взрывы, которые были слышны рано утром в регионе, связаны якобы исключительно с работой российских средств ПВО.
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Отметим, ранее похожие сообщения о взрывах появились в Курской и Белгородской областях. Тогда россияне также отрапортовали об "обстреле" и эффективной работе средств ПВО.
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Также издание "Комментарии" сообщало — российские оккупанты продолжают терроризировать Украину ракетными ударами. Очередной жертвой стал Краматорск, где под удар попал четырехэтажный жилой дом. Есть погибшие и травмированные. Тем временем Кремль проводит информационно-психологические операции, стараясь растянуть украинские войска, а подспудно готовя эскалацию на критических направлениях, которыми являются юг и восток. Почему, видя всё это, Запад так и не дает нам полный арсенал запрашиваемого вооружения, включая авиацию и дальнобойные ракеты? Как могут события развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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