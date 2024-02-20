В британской разведке рассказали, удастся ли россиянам пойти еще дальше после захвата Авдеевки

После захвата Авдеевки российским оккупантам нужно время на переоснащение и отдых, но в последующие недели они будут пытаться расширить территориальные достижения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает разведка Великобритании.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Минобороны Великобритании отмечает, что за последнюю неделю российские силы взяли под контроль Авдеевку и Коксохимический завод к северу от города, ожесточенные бои за которые шли с октября 2023 года.

В то же время украинские силы отошли на защищенные позиции к западу от Авдеевки.

"Похоже на то, что российским силам не хватает боеспособности немедленно воспользоваться захватом Авдеевки и им нужно определенное время на переоснащение и отдых. В последующие недели Россия, вероятно, будет пытаться постепенно расширить территориальный контроль за пределы Авдеевки", – говорится в обзоре.

При этом в Институте изучения войны (ISW) считают, что темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам агрессора придется либо взять оперативную паузу, либо перебросить в этот район подкрепления с других участков фронта.

Американские аналитики ссылаются на заявление спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия, который отметил, что за минувшие сутки количество российских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Также значительно снизились российские обстрелы и активность авиации в этом районе. Сейчас российские войска перегруппировываются и ведут расчистку города.

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