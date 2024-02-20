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Действительно ли россияне замедлили темп наступления после захвата Авдеевки: в США дали ответ

Аналитики ISW считают, что россияне замедлили темп наступления после захвата Авдеевки

сегодня, 07:52
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Кравцев Сергей
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Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам агрессора придется либо взять оперативную паузу, либо перебросить в этот район подкрепления с других участков фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Действительно ли россияне замедлили темп наступления после захвата Авдеевки: в США дали ответ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики ссылаются на заявление спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия, который отметил, что за минувшие сутки количество российских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Также значительно снизились российские обстрелы и активность авиации в этом районе. Сейчас российские войска перегруппировываются и ведут расчистку города.

Украинские силы отошли на новую линию обороны, которую украинские защитники подготовили заранее и укрепили на "нескольких уровнях".

Эксперты отмечают, что российскому командованию, вероятно, придется провести оперативную паузу, прежде, чем возобновить существенные наступательные операции на Авдеевском направлении, либо придется перебросить на участок дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий вблизи города.

"У российских сил есть резервы для такого усиления в других секторах, но ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование сейчас перемещает эти резервы в сторону Авдеевки", — говорится в отчете.

Лиховий и пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш, наоборот, заявили, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит сконцентрированные вокруг Авдеевки силы на другие, неопределенные участки линии фронта.

"ISW пока не наблюдает никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, которая дислоцируется вблизи Авдеевки", — говорится в отчете.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-19-2024
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