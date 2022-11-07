В британской разведке рассказали, почему Россия не может добиться превосходства в воздухе

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Кравцев Сергей
Россия уже на протяжении нескольких месяцев не может справиться с рядом проблем, чтобы в войне против Украины использовать преимущество воздухе. С каждым месяцем войны Россия продолжает терять в Украине боевые самолеты и опытных пилотов. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Россия продолжает терять авиацию. Фото: t.me/ressentimentchannel
В сводке приводятся слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который 3 ноября заявил, что российская армия потеряла в Украине более чем в два раза больше самолетов, чем за все время войны СССР в Афганистане.
По данным британской разведки, ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев.
Напомним, по данным британской разведки, российская армия теряет по 40 танков и БМП в день в условиях наступления ВСУ.
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Также издание "Комментарии" сообщало – советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина Ушаковым и секретарем Совбеза России Патрушевым.
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