В британской разведке рассказали, почему Россия не может добиться превосходства в воздухе

Россия уже на протяжении нескольких месяцев не может справиться с рядом проблем, чтобы в войне против Украины использовать преимущество воздухе. С каждым месяцем войны Россия продолжает терять в Украине боевые самолеты и опытных пилотов. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Россия продолжает терять авиацию. Фото: t.me/ressentimentchannel

В сводке приводятся слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который 3 ноября заявил, что российская армия потеряла в Украине более чем в два раза больше самолетов, чем за все время войны СССР в Афганистане.

"Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у России превосходства в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев.

"Вероятные потери российской авиации значительно превышают их возможности по производству новых самолетов. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает способность России восстанавливать боевую авиацию", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия теряет по 40 танков и БМП в день в условиях наступления ВСУ.

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