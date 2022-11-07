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В США рассказали, почему Кремль решил снизить риторику о ядерном ударе

В ISW считают, что "ядерные игры" Кремля не помогут надавить на Украину и приблизить переговоры

сегодня, 08:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Путинский режим может продолжить и дальше использовать риторику ядерных угроз, чтобы заставить США и другие страны сесть за стол переговоров, приняв ультиматумы Кремля. На самом деле это изначально проигрышный план, потому что это не может побудить Киев к переговорам. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В США рассказали, почему Кремль решил снизить риторику о ядерном ударе

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны отмечают, что практически ничего не изменилось за последнее время. Несмотря на то, что Россия и дальше продолжает угрожать ядерным ударом, никакой реальной подготовкой к такому шагу Москва не занимается. Отсюда вывод, что вероятность применения ядерного оружия в Украине остается крайне маловероятной. При этом, считают эксперты, Путин и другие спикеры Кремля продолжат принимать меры для деэскалации своей ядерной риторики.                                                               

Эксперты обращают внимание на то, что ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению.

Отметим, что Украина не ведет никаких переговоров с Россией о мирном разрешении конфликта (кроме вопроса об обмене пленными).

После аннексии российским диктатором Владимиром Путиным оккупированных территорий Украины президент Владимир Зеленский четко заявил, что украинская сторона отказывается от диалога и будет говорить только тогда, когда к власти в стране-агрессоре придет другое руководство.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-5
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