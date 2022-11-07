Контрнаступление ВСУ на Луганщине замедлилось: какая причина

Темпы контрнаступления украинских защитников в Луганской области замедлились. Главные бои с российскими захватчиками сейчас развернулись в районе Сватово. Продвижение украинских войск замедлилось из-за ухудшения погодных условий. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Глава Северодонецкой РВА отметил, что из-за обильных осадков передвижение в Луганской области стало проблематичным, колесная техника не может быстрыми темпами подвигаться. Так как грузнет в земле. ВСУ могут продвигаться лишь на гусеничной технике. Ухудшение погодных условий не дает ВСУ оперативно выполнять поставленные задачи.

Власенко отметил, что практически поставлено на паузу продвижение украинских военных недалеко от Белогоровки и Кременной. Но, в то же время, ВСУ не перестают контратаковать в районе Сватово, но там и оккупанты поднакопили силы и пытаются не допустить продвижение украинских войск.

"Более или менее движение есть вокруг Сватово – севернее, южнее. Сейчас Сватово является центром противостояния на Луганщине", — рассказал Роман Власенко.

Стоит отметить, что не так давно во время общения с журналистами министр обороны Украины Алексей Резников также сообщил, что из-за ухудшения погодных условий ВСУ пришлось замедлить темпы наступления в Херсонской области, тем самым сдвигаются сроки по деоккупации Херсона. Тем не менее, бойцы ВСУ продолжают идти к своей цели, все задачи выполняются успешно.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ разгромили скопление техники и оккупантов на Луганщине – видео попало в сеть.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!